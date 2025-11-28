"Zwierzogród 3" nabiera tempa. Po sukcesie sequela ruszyły prace nad kolejną odsłoną 0

Animacja Zwierzogród 2 zadebiutowała w kinach 26 listopada 2025 roku i już teraz można mówić o świetnym otwarciu. Kontynuacja przeboju sprzed dekady momentalnie przyciągnęła tłumy fanów stęsknionych za dynamicznym duetem – Judy Hopps i Nickiem Wilde’em. Nic więc dziwnego, że wśród widzów coraz głośniej pojawia się pytanie: czy powstanie kolejna cześć? Wskazówką może być scena po napisach, a jeszcze więcej światła na sprawę rzucili sami aktorzy.

Podczas rozmowy, odtwórcy głównych ról, Ginnifer Goodwin i Jason Bateman, opowiedzieli o relacji swoich bohaterów oraz o tym, czy trzecia część ma szansę powstać. Goodwin podkreśliła, że Judy i Nick uczą się akceptować nawzajem swoje wady i zalet.

Czują, że powinni kochać się dokładnie takimi, jacy są. Naprawdę zaczynają się lubić. Przynajmniej mój bohater trochę mięknie i zmienia się na lepsze. Judy nie potrzebuje wielu zmian. Gdy Goodwin stwierdziła żartobliwie, że jej bohaterka jest praktycznie idealna, Bateman przyznał: Nie wiem więc, dokąd mogłaby zmierzać trzecia część – jeśli mielibyśmy tyle szczęścia, by ją zrobić.

Scena po napisach wzbudziła podejrzenia. Aktorzy:

Widzieliście zajawkę. Zgadzam się. Myślę, że tym razem nie trwałoby to aż tak długo.

O czym jest Zwierzogród 2?

Po rozwikłaniu największej sprawy w historii Zootopii, początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Wilde odkrywają, że ich partnerstwo nie jest tak solidne, jak myśleli, gdy komendant Bogo nakazuje im dołączyć do programu doradczego Partners in Crisis. Nie trzeba długo czekać, aby ich partnerstwo zostało wystawione na ostateczną próbę, gdy znajdują się na krętym tropie tajemnicy związanej z przybyciem jadowitego węża do zwierzęcej metropolii. Rozpoczynają misję pod przykrywką. Muszą zbadać intrygującą tajemnicę i dostać się w otoczenie poszukiwanego kryminalisty, węża imieniem Gary. Nie wiedzą jednak, że on i inne tutejsze Gady skrywają mroczną przeszłość Zwierzogrodu. To śledztwo będzie zarazem ich wielkim testem lojalności.

Źrodło: Collider