5. sezon "Stranger Things" obnaża to o czym Netflix milczał latami

Finałowy sezon Stranger Things wreszcie trafił na Netflixa, a długo wyczekiwana premiera przyciągnęła miliony widzów. Jednak sposób, w jaki platforma zdecydowała się wydać finałowy sezon, pokazuje największy problem Netflixa – i to taki, który narasta od lat.

Stranger Things: Nietypowa premiera podzielona na trzy części

Netflix zastosował wobec 5. sezonu strategię, którą coraz częściej testuje przy największych tytułach. Finałowy sezon wypuszczany jest w trzech etapach:

Pierwsze 4 odcinki – premiera podczas Thanksgiving 2025,

Kolejne 3 odcinki – premiera 25 grudnia 2025,

Wielki finał – premiera 31 grudnia 2025.

Taki podzielony model premiery ma zwiększyć czas, przez jaki serial utrzymuje się w trendach. To jednak ujawnia poważny problem platformy: brak spójnej strategii wydawniczej. Największy problem Netflixa: próba pogodzenia binge modelu z wydawaniem odcinków w częściach.

Przez lata Netflix budował swoją markę na binge modelu — wypuszczaniu kompletnego sezonu jednocześnie. Widzowie uwielbiali tę formę, a platforma zrewolucjonizowała nią cały rynek. Jednak teraz Netflix stara się funkcjonować w dwóch systemach naraz: większość seriali nadal trafia w całości, największe hity, takie jak Stranger Things czy Squid Game, są dzielone na kilka premier. To powoduje chaos oraz brak konsekwencji, który widzowie szybko zauważają.

Dlaczego podział Stranger Things może szkodzić doświadczeniu widza?

Choć Stranger Things jest jednym z największych hitów Netflixa, podzielona premiera ma swoje wady:

Utrata tempa i emocji – Podział sezonu sprawia, że serial nie rozwija się naturalnie, a intensywne emocje widzów są rozbijane na tygodnie, a nawet miesiące. Brak cotygodniowego hype’u znanego z telewizji – Model tygodniowy buduje napięcie i rozmowy w sieci. Podział na nieregularne „paczkowe” premiery nie daje tego samego efektu. Mieszany odbiór widzów – Część fanów czuje, że taki system komplikuje oglądanie i zabija płynność historii.

Czy Stranger Things ucierpi przez taki model premiery?

Najprawdopodobniej nie. Stranger Things to marka tak duża, że poradzi sobie w każdym formacie. Jednak problem pojawia się przy mniejszych tytułach. Jeśli Netflix będzie stosować ten model szerzej, mniej popularne seriale mogą po prostu zniknąć między kolejnymi falami premier.

Źrodło: ComingSoon