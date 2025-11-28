Shawn Levy ujawnia kompozytora "Star Wars: Starfighter". Jestem totalnie zajarany! 0

Shawn Levy nie zwalnia tempa w przygotowaniach do swojego debiutu w galaktyce Gwiezdnych Wojen. Reżyser potwierdził właśnie, że do jego filmu Star Wars: Starfighter dołącza „prawdziwy maestro” – Thomas Newman, jeden z najbardziej utytułowanych współczesnych kompozytorów, mający na koncie 15 nominacji do Oscara.

Levy zdradził informację podczas rozmowy w podcaście On Film…with Kevin McCarthy, przyznając, że nie był pewien, czy wieść jest już oficjalna.

Reżyser podkreślił, że Starfighter potrzebuje muzyki o klasycznym, ponadczasowym charakterze – jednak nie będzie to powielanie ani przeróbki tematów stworzonych przez Johna Williamsa, autora legendarnej partytury do Star Wars z 1977 roku.

To musi być duża, emocjonalna muzyka. Chciałem kompozytora, który – jak Williams – nie boi się silnych tematów. Jestem jego fanem. Powiedział: Wyślij mi scenariusz i opisz wizję. Zrobiłem to. Odpowiedź brzmiała: tak. I jestem tym totalnie podekscytowany.

Nadchodzący film będzie samodzielną historią osadzoną pięć lat po wydarzeniach z Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Scenariusz napisał Jonathan Tropper, a w obsadzie znajdą się m.in.: Ryan Gosling, Matt Smith, Mia Goth i Aaron Pierre.

Produkcja ma trafić do kin 28 maja 2027 roku.

Źrodło: Deadline