"Wicked 3" coraz bliżej? Kompozytor ujawnia pierwsze szczegóły o spin-offach 0

o gigantycznym sukcesie Wicked oraz jego kontynuacji Wicked: Na dobre, które razem zarobiły już ponad miliard dolarów na całym świecie, przyszłość filmowego uniwersum Oz wygląda bardziej obiecująco niż kiedykolwiek.

Wczytywanie...

Teraz sam Stephen Schwartz — kompozytor i autor tekstów oryginalnego musicalu — podsyca oczekiwania fanów, sugerując, że seria może doczekać się spin-offów.

W rozmowie Schwartz został zapytany o możliwość kontynuacji filmów oraz rozwinięcia świata Wicked o kolejne projekty. Twórca przyznał, że musi być ostrożny z tym, co może zdradzić, ale nie krył, że coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Myślę, że będzie… jest… nie wiem. Próbuję sobie przypomnieć, co wolno mi powiedzieć. Powiedzmy tyle: spin-off nie jest wykluczony. Oz to bardzo bogate terytorium. Jest tam mnóstwo historii i potencjalnych historii. L. Frank Baum napisał wiele dziwnych opowieści poza pierwszą książką. Więc myślę, że mogą pojawić się inne wizyty w Oz w przyszłości, a ja mogę nawet brać udział w jednej z nich.

Słowa kompozytora mogą sugerować, że prace nad pobocznym projektem już trwają — choć szczegóły pozostają tajemnicą.

Tymczasem Wicked: Na dobre wciąż podbija kina, przekraczając 250 mln dolarów wpływów i pewnie zmierzając po więcej. Pierwsza część serii z 2024 roku, Wicked, była jeszcze większym przebojem, osiągając imponujące 750 mln dolarów globalnie.

Dyskusje o kolejnych filmach już się rozpoczęły, choć na razie nie wiadomo, czy nowe projekty ponownie zaangażują Arianę Grande i Cynthię Erivo — odtwórczynie ról Galindy i Elphaby. Jedno jest pewne: świat Oz ma w sobie jeszcze wiele magii, którą widzowie chętnie zobaczą na dużym ekranie.

Źrodło: Variety