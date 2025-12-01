Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney miał wobec Zwierzogrodu 2 duże oczekiwania przed świątecznym weekendem i okazało się, że były one… zbyt ostrożne. Kontynuacja hitu z 2016 roku nie tylko spełnia przewidywania, ale zdecydowanie je przebiła!

Na rynku amerykańskim pięciodniowa prognoza wzrosła do 155 mln dolarów, a część analityków nie wyklucza, że film ostatecznie dobije nawet do 160 mln. Sam weekend (piątek–niedziela) ma zamknąć się wynikiem 98–99 mln dolarów, co jest wyraźnym sygnałem, że widownia wróciła do tej marki z impetem. Dla porównania: pierwszy Zwierzogród potrzebowała aż dwunastu dni, aby osiągnąć 154 mln. Sequel zrobi to w niespełna połowę czasu.

Równie imponująco wygląda sytuacja globalna. Zamiast zakładanych 500 mln dolarów do końca niedzieli, aktualne szacunki mówią o ponad 525 mln dolarów. Najmocniejszym motorem napędowym okazały się Chiny, bowiem tam film wygenerował 104 mln dolarów tylko w sobotę, co stanowi najwyższy jednodniowy wynik w historii hollywoodzkiego filmu na tym rynku, przebijając nawet osiągnięcie Avengers: Koniec gry.

Na rynku krajowym Wicked: Na dobre osiągnęło 63,3 mln dolarów w trzy dni i 93,5 mln w ciągu pięciu dni, notując solidny, 57-procentowy spadek w drugim weekendzie wyświetlania.

Pomimo ograniczonej dystrybucji o sukcesie może mówić także Netflix. Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" zmierza do wyniku 4 mln dolarów z 600 ekranów, natomiast Hamnet wypracuje 1,3 mln z zaledwie 119 ekranów.

Sezon świąteczny dopiero się zaczyna, ale już teraz jasne jest jedno – Disney ma w rękach kolejny globalny fenomen, a Zwierzogród 2 może okazać się jednym z największych hitów końcówki roku.

