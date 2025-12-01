Kolejny "Sonic" i "Wojownicze żółwie ninja" z ustalonymi datami premier 0

Paramount Pictures podało daty premier swoich dwóch oczekiwanych produkcji – to kolejny, czwarty już film o Sonicu, sympatycznym niebieskim jeżu i nowa produkcja ze świata Wojowniczych Żółwi Ninja.

Studio niedawno ogłosiło plany nakręcenia nowego aktorskiego filmu o "Wojowniczych Żółwiach Ninja". Wyjdzie on obok animowanej kontynuacji Wojownicze Żółwie Ninja: Mutant Mayhem, której premiera 17 września 2027 roku. Nieposiadający jeszcze swojego oficjalnego tytułu hybrydowy film o wojowniczych żółwiach trafić na kinowe ekrany ma 17 listopada 2028 roku. W produkcję projektu zaangażowany jest Neal H. Moritz.

Tymczasem seria Sonic, która okazała się wielkim źródłem dochodu dla Paramount rozwija się dalej. Po doskonałej premierze trzeciego filmu, szybko poinformowano o powstaniu kolejnego sequela. Teraz poznaliśmy jego datę premiery. To 19 marca 2027 roku.

Co ciekawe w kalendarzu premier studia widnieje jeszcze jeden projekt spod znaku Sonica – Sonic Universe Event Film. Jego data premiery to 22 grudnia 2028 roku. Nie wiadomo czy jest to planowany od razu piąty film, czy może będzie to jakieś wydarzenie związane z serią, na co wskazywać może w tytule słowo "event". Szczegóły obu projektów pozostają na razie tajemnicą.

Spekuluje się, że fabuła Sonic the Hedgehog 4 będzie dotyczyć podróży w czasie. Jej inspiracją ma być gra Sonic the Hedgehog CD z 1993 roku. Amy Rose i Metal Sonic pojawili się w scenie po napisach w Sonic 3: Szybki jak błyskawica, więc fani spodziewają się, że odegrają ważną rolę w Sonic the Hedgehog 4. Obie bohaterki zadebiutowały w wspomnianej grze.

