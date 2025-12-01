Czwarty sezon serialu "Branża" ze styczniową premierą - oto zwiastun 0

Czwarty sezon docenionego przez krytyków serialu HBO Original Branża zadebiutuje w pierwszej połowie stycznia w HBO Max i na kanale HBO. W sieci z okazji podania daty premiery pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.

O czym opowiada 4. sezon?

Harper (Myha’la) i Yasmin (Marisa Abela) są u szczytu kariery i prowadzą życie, o jakim marzyły jako absolwentki Pierpoint. Gdy na londyńskiej scenie pojawia się geniusz branży fintech, zostają wciągnięte w pełną napięcia, międzynarodową grę w kotka i myszkę. Yasmin nawiązuje relację z założycielem firmy technologicznej, Sir Henrym Muckiem (Kit Harington), a Harper zostaje wciągnięta w krąg tajemniczego dyrektora Whitneya Halberstrama (Max Minghella). Pokręcona przyjaźń kobiet zaczyna się zmieniać pod presją pieniędzy, władzy i pragnienia bycia na szczycie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsada kolejnej serii Branży prezentuje się następujaco: Ken Leung, Miriam Petche, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani i Edward Holcroft. Twórcami, scenarzystami i producentami wykonawczymi serialu są Mickey Down i Konrad Kay.

Trzeci sezon został nominowany do nagrody Critics Choice Award 2025 w kategorii najlepszy serial dramatyczny i uplasował się na pierwszym miejscu listy "Najlepszych seriali telewizyjnych 2024 roku" magazynu The New Yorker.

Nowe odcinki ośmioodcinkowego 4. sezonu będą pojawiać się w serwisie co tydzień począwszy od 12 stycznia 2026 roku, aż do 2 marca.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl