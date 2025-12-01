"Assassin's Creed" od Netflix przeniesienie Nas do starożytnego Rzymu 0

Po zeszłotygodniowych wiadomościach o zatrudnieniu australijskiego aktora Toby'ego Wallace'a do głównej roli, pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącego serialu telewizyjnego "Assassin’s Creed", który powstaje dla Netflix. Wiemy już w jakim czasie i miejscu rozegra się akcja.

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w przyszłym roku we Włoszech. Zagraniczne media informują, że głównym historycznym miejscem akcji będzie Starożytny Rzym – okres, którego franczyza wcześniej nie eksplorowała. Dodano, że pojawią się postacie historyczne, takie jak cesarz Neron i Seneka Młodszy.

Roberto Patino i David Wiener pełnią rolę twórców, showrunnerów i producentów wykonawczych.

Żadne szczegóły dotyczące postaci Wallace ani innych bohaterów nie zostały podane. Znamy jednak zarys fabuły. Serial skupi się "na tajnej wojnie między dwoma mrocznymi frakcjami – jedna skupia się na kształtowaniu przyszłości ludzkości poprzez kontrolę i manipulację, a druga walczy o zachowanie wolnej woli. Serial śledzi losy swoich bohaterów na przełomowych wydarzeniach historycznych, gdy walczą o kształtowanie losu ludzkości."

Seria gier sprzedała się w ponad 230 milionach egzemplarzy na całym świecie. Pierwsza gra wyszła w 2007 roku. Tłem akcji gier są zmagania pomiędzy zakonem templariuszy a bractwem asasynów. Głównym bohaterem jest Desmond Miles, który za pomocą maszyny zwanej animusem, potrafiącej odczytywać ludzką pamięć genetyczną, przeżywa wspomnienia swoich przodków. Każda część gry osadzona jest w innym okresie czasowym.

