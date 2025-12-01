Sam Raimi i Jordan Peele wyprodukują horror "Portret Boga" 0

Twórcy Sam Raimi i Jordan Peele, którzy nigdy wcześniej razem nie współpracowali, teraz staną ramię w ramię przy realizacji horroru "Portret Boga" dla Universal Pictures. Obaj panowie są ikonami tego gatunku filmowego.

Scenariusz do filmu napisali Dylan Clark i Joe Russo. Rozszerza on świat ukazany przez wschodzącego reżysera Clarka w jego 7,5-minutowym viralowym horrorze o tym samym tytule.

Krótkometrażowa produkcja skupia się na religijnej młodej kobiecie o imieniu Mia, która pragnie odpowiedzieć na pytanie: "Jak wygląda Bóg?". Przygotowuje prezentację slajdów o dziele sztuki zatytułowanym "Portret Boga". To co widzi, podważa jej przekonania.

Clark zdobył dużą rzeszę fanów na YouTube dzięki swoim krótkim filmom łączącym religię i technologię w ramach gatunku horroru. Od premiery w sierpniu 2022 roku film Portret Boga zdobył na YouTube ponad 8,6 miliona wyświetleń.

Na ten moment nie znana jest żadna obsada. Nie potwierdzono także czy za kamerą ponownie stanie Clark, czy ktoś inny przejmie pełnometrażową ekranizację jego dzieła. Projekt jest na razie na wczesnym etapie produkcji.

