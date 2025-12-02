Zakrwawiona Samara Weaving na pierwszych, oficjalnych zdjeciach z sequela "Zabawy w pochowanego" 0

Prawie pół roku po ogłoszeniu końca prac na planie sequela uwielbianego horroru Zabawa w pochowanego, doczekaliśmy się oficjalnych fotografii z produkcji Ready or Not 2: Here I Come. Premiera wiosną.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ready or Not 2: Here I Come"

Zespół Radio Silence, który po sukcesie filmu wyprodukował piąty i szósty film z serii "Krzyk", powraca z kontynuacją kasowego horroru. Za kamerą ponownie stanęli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Samara Weaving powraca, a dołączają do niej Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, David Cronenberg i Elijah Wood.

Guy Busick i R. Christopher Murphy powrócili, aby napisać scenariusz. Szczegóły fabuły kontynuacji pozostają jednak na razie tajemnicą.

To ekscytujące widzieć Grace w nowej, popieprzonej sytuacji, która pogłębia jej historię i postać. Chcieliśmy mieć pewność, że ten film nie będzie tylko kolejnym powtórzeniem tego samego. Włożyliśmy w ten film mnóstwo miłości, by był godnym sequelem, który mamy nadzieję, że fani pierwszego filmu – i ci, którzy poznają Grace po raz pierwszy – naprawdę pokochają mówią scenarzyści.

Poniżej wspomniane fotografie:

Wcześniejsze materiały zza kulis informujące o końcu produkcji oraz te kadry z filmu ukazują Weaving ubraną dokładnie tak, jak była, gdy ostatni raz widzieliśmy ją w oryginalnym filmie. Może to sugerować, że akcja drugiego filmu rozpocznie się niedługo po wydarzeniach z Zabawy w pochowanego. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Pierwszy film skupiał się na Grace, pannie młodej, która dołączyła do bogatej i ekscentrycznej rodziny. Kobieta zostaje zmuszona do udziału w pewnym tradycyjnym rytuale, który zamienia się w śmiertelną grę. Film ten zarobił 57 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie 6 milionów.

Ready or Not 2: Here I Come wejdzie do kin 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: X - Searchlight Pictures