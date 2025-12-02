"Mother Mary" Davida Lowery wreszcie z zwiastunem! 0

A24 opublikowało pierwszy zwiastun muzycznego dramatu Mother Mary. W głównej roli Anne Hathaway.

Prace na planie tego projektu zakończone zostały latem 2024 roku. Od tego momentu o filmie była martwa cisza. Wielu już całkowicie o nim zapomniało, a inni zaczęli wątpić, że kiedykolwiek ujrzy on światło dzienne. Ta chwila jednak nadejdzie. Mother Mary wejdzie na kinowe ekrany wiosną 2026 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Mother Mary opowie historię globalnej gwiazdy pop stojącej w obliczu kryzysu egzystencjalnego, która porzuca trasę koncertową, by ponownie spotkać się ze starą przyjaciółką. Kobieta ta pomogła stworzyć jej wizerunek gwiazdy pop, jednak ich dość skomplikowana relacja z czasem prowadzi do chaosu. Większe fabularne szczegóły trzymane są nadal w tajemnicy.

Obok Hathaway, w Mother Mary występują także Michaela Coel, Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford i FKA Twigs. Film wyreżyserował David Lowery, twórca dobrze ocenianego dramatu fantasy Zielony Rycerz. Green Knight. Lowery jest także autorem scenariusza.

Źrodło: ComingSoon