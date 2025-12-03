Regé-Jean Page gwiazdą erotycznego serialu od Netflix 0

Gwiazda hitowego serialu Bridgertonowie, Regé-Jean Page, ponownie współpracuje z Netflixem przy zupełnie nowym projekcie. Streamer wygrał prawa do serialowego thrillera o mocno erotycznym zabarwieniu.

Wczytywanie... Regé-Jean Page, kadr z serialu "Korzenie"

Page oprócz pojawienia się na ekranie w głównej roli będzie pełnił także funkcję producenta wykonawczego. O projekt noszący tytuł Hancock Park walczyły podobno aż trzy duże platformy streamingowe. Netflix wygrał tą bitwę dając prawdopodobnie najwyższą kwotę za prawa do niego.

Scenariusz Hancock Park napisał Matthew Barry mający na swoim koncie prace nad serialem Branża.

Serial będzie śledzić losy niebezpiecznie charyzmatycznego outsidera (Page), który wkracza w życie pozornie idealnej rodziny z Los Angeles, wynajmując ich domek gościnny w ogrodzie. Ale im głębiej zanurza się w ich świecie, tym bardziej fasada tej elitarnej społęczności zaczyna się kruszyć, a on ujawnia pragnienie, oszustwo i obsesję, które stoją za każdym zakątkiem tej jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Los Angeles.

Dla Page’a to kolejny duży projekt realizowany we współpracy z Netflixem. Oprócz roli w popularnym pierwszym sezonie Bridgerton, Page wystąpił także w filmie Netflixa Gray Man, który jest jedną z najpopularniejszych produkcji streamera na całej platformie. Wystąpił także w głośnych projektach, takich jak Dungeons & Dragons: Złodziejski honor czy Szpiedzy.

Źrodło: Deadline