Predator w świecie "Obcy: Ziemia"? Odpowiedź twórcy może zaskoczyć 0

Od sierpniowej premiery Obcy: Ziemia szybko zdobyło uznanie fanów science fiction i horroru. Serial Noaha Hawleya, będący prequelem kultowego Obcego Ridleya Scotta z 1979 roku, nie tylko doczekał się świetnych recenzji, lecz także został już przedłużony na drugi sezon.

Mimo rosnącej popularności serii, najbardziej zagorzali fani od tygodni zadają jedno pytanie: czy w Obcy: Ziemia pojawi się Predator? Ostatni raz obie ikoniczne rasy — Xenomorphy i Yautja — spotkały się na ekranie w 2007 roku w Obcy kontra Predator 2. Od tamtej pory poszczególne produkcje bawiły się jedynie subtelnymi nawiązaniami. Filmy Predatora w reżyserii Dana Trachtenberga, takie jak wysoko oceniany Prey, zawierały drobne easter eggi, lecz żadnej oficjalnej zapowiedzi crossoveru dotąd nie było.

Teraz sam Noah Hawley zabrał głos — i rozwiał wątpliwości.

Nie, to nie jest mój plan. Nie, nie wprowadzę tego do serialu. Myślę, że Dan Trachtenberg świetnie sobie radzi z tą franczyzą i ma na nią swój plan. Spotkałem go raz, ale nie koordynujemy tych projektów. To nie jest część mojej wizji.

Hawley wyraźnie daje więc do zrozumienia, że Obcy: Ziemia pozostanie w pełni skoncentrowane na własnej historii i mitologii, nie próbując przecinać jej z narracją rozwijaną obecnie w uniwersum Predatora.

Co dalej z Obcy: Ziemia?

Choć data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze ogłoszona, włodarze FX potwierdzają, że prace trwają. Fani mogą więc liczyć na kontynuację wątków wprowadzonych w pierwszej odsłonie, jak i dalsze rozwijanie genezy wydarzeń prowadzących do klasycznego filmu z 1979 roku.

Źrodło: ComingSoon