Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Leonardo DiCaprio potwierdza prace nad długo wyczekiwanym sequelem "Gorączki" 0

Po miesiącach spekulacji i plotek, Leonardo DiCaprio wreszcie oficjalnie potwierdził swoje zaangażowanie w wyczekiwany sequel kultowego kryminału z 1995 roku, Gorączka.

Za reżyserię ponownie odpowiada Michael Mann, a film, zatytułowany Heat 2, ma kontynuować wydarzenia z oryginału, wprowadzając jednocześnie nowych aktorów w ikoniczne role.

W rozmowie z portalem "Deadline", Leonardo DiCaprio przyznał, że prace nad projektem trwają.

Nadal nad nim pracujemy, jesteśmy jeszcze trochę od produkcji. Film składa hołd "Gorączce", ale jednocześnie podąża własną ścieżką i rozwija fabułę dalej. Książka, na której oparty jest sequel, jest już dostępna, więc nie zdradzam żadnych wielkich sekretów. Akcja dzieje się zarówno w przyszłości, jak i w przeszłości, od momentu, który uważam za przełomowy w historii tego wspaniałego kryminału noir.

DiCaprio dodał, że Heat 2 będzie autonomiczną produkcją, która nie stara się powielać oryginału, lecz stworzyć własną tożsamość w duchu hołdu dla klasyka, który od lat pozostaje inspiracją dla wielu filmów i twórców.

Choć produkcja jeszcze nie ruszyła, zapowiedź włączenia elementów książkowego sequela oraz powrót DiCaprio gwarantują, że fani oryginału mają na co czekać. Swego czasu Michael Mann deklarował, że chce rozpocząć zdjęcia w 2026 roku.

Źrodło: Deadline