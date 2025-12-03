Na ratunek psiakowi! Przygodowa misja w zwiastunie familijnego filmu "Psoty" 0

Kino Świat prezentuje zwiastun polskiej familijnej produkcji Psoty. Przygotuj się na pełen humoru i emocji film, który zabierze Cię w barwną, ciepłą, obfitującą w przygody i psoty podróż. To opowieść o wielkiej przyjaźni, a jednocześnie historia niosąca ogrom dobrej energii, śmiechu i wzruszeń.

Wczytywanie... kadr z filmu "Psoty"

W rolach głównych występują Małgorzata Socha i Borys Szyc, a jako młoda, odważna bohaterka — Aleksandra Zagrodzka, znana widzom z filmu Listy do M. 4. U ich boku – po raz pierwszy na dużym ekranie – pojawia się również czworonożna gwiazda – uroczy Sprytek, który skradnie serca widzów.

Psoty to pełna psich przygód i rozbrajającego humoru familijna opowieść o przyjaźni odważnej dziewczynki i czworonoga imieniem Sprytek. To film poruszający ważne tematy: mówiący o potrzebie bliskości i przyjaźni oraz o tym, co najważniejsze w relacjach rodzinnych. Producentem jest Orphan Studio, które na koncie ma m.in. film Pan samochodzik i templariusze.

Poniżej wspomniany zwiastun:

13-letnia Frania to odważna nastolatka, która ma niby wszystko, ale czuje, że czegoś jej brakuje. Jej życie jednak się zmieni, gdy pewnego dnia pojawi się w nim Sprytek – bardzo sympatyczny piesek, który nie ma domu i potrzebuje ludzkiej pomocy. Frania wspólnie z mamą zawożą czworonoga do weterynarza, skąd zwierzę zostaje zabrane do wyspecjalizowanej placówki celem dalszego leczenia. Kiedy jednak dziewczynka orientuje się, że dyrektorka ośrodka i pracujący tam lekarz nie dbają należycie o dobro swoich kudłatych podopiecznych, nastolatka postanawia działać na własną rękę i wykrada Sprytka, a następnie wyrusza z nim w daleką podróż. Zaniepokojeni całą sytuacją rodzice dziewczynki postanawiają odłożyć na bok dzielące ich różnice i razem wyruszają na poszukiwania córki. Tymczasem Frania zaczyna publikować w Internecie relacje ze swojej przygody z przyjacielem i wkrótce o niej oraz o Sprytku usłyszy cała Polska!

Psoty wyreżyserował Kacper Lisowski. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Hanią Lisowską. Obsadę uzupełniają Andrzej Konopka, Izabela Dąbrowska i Tomasz Sapryk.

Film wejdzie na ekrany kin już 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat