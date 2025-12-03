Zajrzycie w nieznane z polskim zwiastunem "28 lat później - część 2: Świątynia Kości" 0

Tylko Hity prezentują kolejny polski zwiastun horroru 28 lat później część 2: Świątynia kości. To obraz kontynuujący wątki zaczęte w kultowej serii o zombie Danny'ego Boyle'a zapoczątkowanej filmem z 2002 roku 28 dni później.

Rozwijając świat stworzony przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda, ale jednocześnie wywracając go do góry nogami, Nia DaCosta wyreżyserował 28 lat później część 2: Świątynia kości, przejmując pałeczkę od Boyle’a, który powrócił w tym roku sequelem 28 lat później.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W kontynuacji tej epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki znają. Spotkanie Spike’a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.

28 lat później część 2: Świątynia kości trafi na ekrany polskich kin już 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity