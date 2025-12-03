5. sezon "Stranger Things" z rekordowym wynikiem oglądalności 0

Pierwsza, czteroodcinkowa część ostatniego sezonu serialu Netflix Stranger Things w dzień premiery zawiesiła serwery, to jednak nie przeszkodziło produkcji w ustaleniu nowego rekordu dla Netflix.

Wczytywanie...

W ciągu pierwszych pięciu dni częściowy piąty sezon osiągnął 59,6 miliona wyświetleń. To najlepsza oglądalność w tygodniu premierowym, jaką kiedykolwiek miał anglojęzyczny serial Netflixa. To także trzeci najlepszy sezon ogólnie, ustępując jedynie drugiemu i trzeciemu sezonowi koreańskiego serialu Squid Game.

Serial zanotował ogromny wzrost oglądalności w porównaniu do czwartego sezonu, który zadebiutował w kwocie 22 milionów wyświetleń w 2022 roku, choć ten wynik liczono tylko przez trzy dni, a nie pięć.

To jednak nie koniec rekordów dla tej produkcji. Serial ustanowił kolejny rekord w zeszłym tygodniu, gdy powtórki poprzednich sezonów sprawiły, że wszystkie cztery dotychczasowe serie wróciły do Top 10 Netflixa. Po raz pierwszy jakikolwiek serial miał jednocześnie cztery różne sezony na tejże liście.

Czwarty sezon serialu pozostaje na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów telewizyjnych Netflixa wszech czasów, z 140,7 milionami wyświetleń w pierwszych 91 dniach. Oczekuje się, że sezon 5 łatwo to przebije.

Kolejne trzy odcinki sezonu finałowego zostaną wyemitowane 25 grudnia, natomiast finał, który trwa aż 125 minut, ma swoją premierę wyznaczoną na Sylwestra.

Źrodło: Dark Horizons