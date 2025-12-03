Pierwszy zwiastun "Ready or Not 2: Here I Come" - Samara Weaving z siostrą stawia czoła złu 0

Pierwszy zwiastun filmu Ready or Not 2: Here I Come jest już dostępny. Searchlight Pictures prezentuje oczekiwaną kontynuację zaskakującej i cenionej horrorowej komedii z 2019 roku.

Zespół Radio Silence w osobie Matta Bettinelli-Olpina i Tylera Gilletta powraca w wielkim stylu. Obaj panowie odpowiadają za reżyserię sequela, który jak widać po zaprezentowanym zwiastunie, ma wielką szansę utrzymać poziom i klimat pierwszego filmu.

Samara Weaving powraca w roli Grace, panny młodej, która szybko została wdową. W kontynuacji dołącza do niej Kathryn Newton jako jej siostra. Akcja filmu zaczyna się niedługo po zakończeniu pierwszej części.

Wszyscy członkowie rodziny Le Domas nie żyją. Działania Grace z pierwszego filmu wywołały kolejny etap – podwójnie albo nic. Do gry wchodzi siostra kobiety. Członkowie kilku potężnych, bogatych rodzin angażują kobiety w nową grę, a kto przeżyje, zasadniczo przejmie kontrolę nad światem.

Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, David Cronenberg i Elijah Wood występują w nowym filmie, do którego scenariusz napisali Guy Busick i R. Christopher Murphy.

Pierwszy film niespodziewanie stał się hitem. Obraz zarobił 57 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie 6 milionów. Czy sequel przebije ten wynik? Tego dowiemy się wiosną. Ready or Not 2: Here I Come wchodzi do kin 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Searchlight Pictures