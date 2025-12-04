Zwiastun "Samotnika" - Jason Statham na kolejnej akcji ratunkowej 0

Jason Statham to niekwestionowany król kina akcji, który na swoim koncie ma walkę z przeróżnymi przestępcami i nie tylko… nawet z Megalodonem. Aktor wyrusza na kolejną przygodę w zaprezentowanym przez Black Bear oficjalnym zwiastunie nadchodzącego thrillera akcji Samotnik.

Wczytywanie... kadr z filmu "Samotnik"

Na odległej nadmorskiej wyspie samotnik o imieniu Michael Mason (w tej roli Jason Statham) ratuje młodą dziewczynę przed śmiertelną burzą, wciągając ich oboje w niebezpieczeństwo. Zmuszony do wyjścia z ilozacji, w której przebywał, musi zmierzyć się ze swoją burzliwą przeszłością, jednocześnie chroniąc młodą kobietę przez wszelkimi zagrożeniami. Oboje nie zdając sobie do końca z tego sprawy, wyruszają w pełną napięcia podróż, walcząc o przetrwanie i odkupienie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie, Bill Nighy, Harriet Walter, Bronson Webb i Daniel Mays uzupełniają obsadę thrillera. Za kamerą Samotnika stanął Ric Roman Waugh, reżyser takich hitów kina akcji jak Greenland i Świat w ogniu. Pracował on na scenariuszu autorstwa Warda Parry'ego. Pierwotnie angaż na stanowisko reżysera otrzymał Baltasar Kormákur, nim jednak projekt doszedł do momentu realizacji, zrezygnował on z tego stanowiska.

W projekt zaangażowany jest Laurent Buson, człowiek odpowiedzialny za sceny walk. To jego sceny akcji widzieliśmy m.in. w Kruku z 2024 roku.

Premiera filmu Samotnik w USA zaplanowana jest na 30 stycznia 2026 roku. Do polskich kin trafi on 13 lutego.

Źrodło: Dark Horizons