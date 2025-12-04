Scarlett Johansson blisko roli w "The Batman: Part II" 0

Jak podaje "Nexus Point News", Scarlett Johansson prowadzi finalne negocjacje w sprawie dołączenia do obsady The Batman: Part II, kontynuacji hitu Matta Reevesa powstającej dla Warner Bros. Pictures.

Szczegóły dotyczące potencjalnej roli aktorki są pilnie strzeżone. To jednak nie powstrzymuje spekulacji i w sieci pojawiają się zarówno tezy o nowej romantycznej osi dla Bruce’a Wayne’a, jak i sugestie, że Scarlett Johansson mogłaby wcielić się w jedną z klasycznych antagonistów, m.in. w Poison Ivy. Studio nie komentuje na tym etapie żadnej z wersji.

Prace przygotowawcze do kontynuacji nabierają tempa. Pre-produkcja trwa już w Glasgow, a kolejne ogłoszenia castingowe mają pojawiać się w najbliższych tygodniach, jeszcze przed startem zdjęć planowanym na początek przyszłego roku. W obsadzie powracają Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell jako Oz Cobb/Pingwin, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth oraz Jeffrey Wright jako komisarz Gordon. Zoë Kravitz potwierdziła wcześniej, że nie wróci jako Selina Kyle/Catwoman.

Johansson ma za sobą jeden z największych tegorocznych sukcesów box office’owych, czyli Jurassic World: Odrodzenie, do którego planowana jest już kontynuacja z jej udziałem. Aktorka podpisała również kontrakt na udział w reboocie Egzorcysty przygotowywanym przez Mike'a Flanagana, który ma nakręcić przed The Batman: Part II.

Według najnowszych informacji The Batman: Part II trafi do kin 1 października 2027.

Źrodło: Nexus Point News