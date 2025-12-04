Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierwszy plakat "Spider-Noir" zaprezentowany na CCXP 0

Na dzień przed oficjalnym startem tegorocznego CCXP w São Paulo w sieci pojawił się pierwszy materiał promujący serial Spider-Noir od Amazon Prime Video.

Serwis Omelete opublikował zdjęcie plakatu przedstawiającego tytułowego bohatera, granego przez Nicolasa Cage'a. Grafika potwierdza również, że postać nazywa się Ben Reilly, a nie Peter Parker, jak sugerowano w części spekulacji.

Produkcja osadzona jest w realiach Nowego Jorku lat 30. XX wieku. Serial opowie historię podstarzałego, zmagającego się z życiowymi porażkami prywatnego detektywa, który musi ponownie zmierzyć się ze swoją przeszłością – jedynego superbohatera, jakiego znało miasto.

Cage powraca tu do roli, którą wcześniej zagrał w wersji animowanej w przebojowym Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. Showrunnerami serii są Oren Uziel i Steve Lightfoot.

W serialu zobaczymy rownież między innymi Lamorne'a Morrisa, Brendana Gleesona, Lukasa Haasa, a także Li Jun Li, Jacka Hustona, Cameron Britton czy Amandę Schull.

Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Nad produkcją czuwają także stali współpracownicy uniwersum Spider-Verse: Phil Lord, Christopher Miller i Amy Pascal.

Spider-Noir trafi na Amazon Prime Video w 2026 roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źrodło: X