Kto zagra Brainiaca? Trzech aktorów na liście do "Man of Tomorrow" 0

Według doniesień "Nexus Point News" pojawiła się okrojona lista z nazwiskami aktorów do roli Brainiaca w nadchodzącym Man of Tomorrow, czyli kontynuacji tegorocznego Supermana.

Na liście znaleźli się Claes Bang, Matt Smith oraz Sam Rockwell. Na tym etapie nie potwierdziły tego niezależnie żadne inne źródła, a studio nie złożyło jeszcze żadnych oficjalnych ofert, także casting wciąż trwa. Portal zaznacza przy tym, że ograniczenia budżetowe DC Studios mogą ostatecznie uniemożliwić angaż części "najgorętszych" kandydatów.

Film ponownie wyreżyseruje, napisze i wyprodukuje James Gunn. Do swoich ról powrócą David Corenswet jako Clark Kent/Superman oraz Nicholas Hoult jako Lex Luthor. W obsadzie potwierdzono również Franka Grillo, który ponownie wcieli się w Ricka Flaga Sr.

Informacje o castingu pojawiły się tuż po tym, jak Gunn na Threads zdementował pogłoski o rzekomym udziale Steve’a Trevora w filmie.

Zdjęcia do Man of Tomorrow mają ruszyć na początku przyszłego roku. Premiera została zaplanowana na 9 lipca 2027.

Źrodło: Nexus Point News