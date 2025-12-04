Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tarantino wraca do swoich niezrealizowanych filmów. "Vega Brothers" w formie animacji? 0

Quentin Tarantino ponownie otwiera drzwi do jednego ze swoich najsłynniejszych niezrealizowanych projektów. W rozmowie z "Entertainment Weekly", promując krótkometrażowe "Yuki’s Revenge" stworzone dla "Fortnite" oraz nadchodzące pokazy Kill Bill: The Whole Bloody Affair, reżyser przyznał, że praca w animacji, połączona z technologią motion capture, pobudziła jego wyobraźnię.

Twórca przyznał, że format może być sposobem na ożywienie pomysłów, które w wersji aktorskiej byłyby fizycznie niemożliwe do zrealizowania. W tym także "Vega Brothers", czyli projekt krążący w obiegu od końca lat 90.

Widzę możliwość znalezienia czegoś pomiędzy tym stylem a japońskim anime, czegoś pośrodku, co pozwoliłoby mi zrobić rzeczy, których nie da się wykonać fizycznie. Na przykład film o braciach Vega.

mówi Tarantino

Projekt miał być jednocześnie sequelem i prequelem łączącym Wściekłe psy i Pulp Fiction. Film opowiadałby o współpracy braci Vica Vegi/Mr. Blonde’a (Michael Madsen) oraz Vincenta Vegi (John Travolta), w okresie, gdy Vincent prowadził klub w Amsterdamie, tuż przed wydarzeniami z Pulp Fiction. Po śmierci Michaela Madsena na początku roku film aktorski byłby niemożliwy, jednak animacja mogłaby umożliwić powrót do tej koncepcji.

A co Wy myślicie o tym projekcie?

