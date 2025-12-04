Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Paranormal Activity" powraca. James Wan i Jason Blum łączą siły 0

James Wan oficjalnie wchodzi na pokład nowego filmu z cyklu "Paranormal Activity". Projekt rozwija się wkrótce po połączeniu jego firmy Atomic Monster z Blumhouse Productions, należącym do wieloletniego producenta serii, Jasona Bluma. Obaj filmowcy wspólnie wyprodukują nową odsłonę franczyzy.

Wczytywanie...

Za dystrybucję, współfinansowanie i współprodukcję odpowie Paramount Pictures, a do zespołu producenckiego ponownie dołączy Oren Peli, czyli twórca oryginału z 2007 roku, który zapoczątkował fenomen found footage.

James Wan w wydanym oświadczeniu podkreśla, że od lat darzy serię ogromnym uznaniem:

Jestem wielkim admiratorem "Paranormal Activity" od czasu pierwszego filmu, ze względu na jego powolne budowanie napięcia i wyczucie strachu opartego na tym, czego nie widać. Nie mogę się doczekać, aby rozwinąć dziedzictwo serii i pomóc ukształtować jej kolejną ewolucję.

Jason Blum również zabrał głos, wskazując, że właśnie takie współprace były celem połączenia obu firm:

Wejście w tę franczyzę wraz z Jamesem to dokładnie to, o czym marzyliśmy, łącząc siły z Atomic Monster. Będę aktywnie zaangażowany w tworzenie nowego rozdziału. Na szczęście możemy wydać trochę więcej niż 15 tys. dolarów, które mieliśmy na pierwszy film,a ale jedno pozostaje bez zmian – nie oglądajcie go sami.

Paranormal Activity stało się jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii, bowiem przy budżecie 15 tysięcy dolarów zebrało 194 mln dolarów na świecie. Do dziś powstało sześć kontynuacji, z których jedynie trzecia odsłona została przyjęta równie dobrze, co oryginał. Ostatni film, Paranormal Activity: Bliscy krewni, trafił do kin w 2021 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter