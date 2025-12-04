Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Godziny szczytu 4" z budżetem ponad 100 mln. Donald Trump i Arabia Saudyjska pomagają w realizacji projektu 0

Nowe doniesienia dotyczące Godzin szczytu 4 pokazują, że ten projekt jest znacznie większy i politycznie ciekawszy niż można by przypuszczać.

Jak ujawnia Kim Masters z serwisu "Puck", budżet czwartej odsłony kultowego buddy–copu przekroczy 100 milionów dolarów. Informację potwierdził sam Brett Ratner. Za część finansowania ma odpowiadać Arabia Saudyjska, ta sama, która wspiera również ofertę Davida Ellisona (Skydance) zainteresowanego przejęciem Warner Bros. Discovery. Paramount natomiast zajmie się dystrybucją filmu dla Warner Bros., inkasując za to dwucyfrowy procent zysków.

Co ciekawe, jeszcze niedawno czwarte Godziny szczytu krążyły po Hollywood jak bezdomny sequel z Jackie Chanem i Chrisem Tuckerem na pokładzie. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy do gry wszedł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który według źródeł "Pucka" miał osobiście naciskać na Ellisona, aby projekt wreszcie ruszył z miejsca.

Brett Ratner, który ostatnio zrealizował dla Amazon/MGM kosztujący 40 mln dolarów dokument o Melanii Trump, a wcześniej kręcił komedię Tower Heist: Zemsta cieciów we wnętrzach Trump Tower, najwyraźniej znów znalazł się w orbitach wpływów polityka.

Pierwsze Godziny szczytu były globalnym fenomenem, zarabiając 244 mln dolarów i sprawiając, że Chan i Tucker stali się jednym z najbardziej charakterystycznych duetów w kinie akcji lat 90. A wy jakie macie zdanie na temat tej serii i jej nowej odsłony?

