"Dalej jazda 2" z nowym zwiastunem - będzie ślub, zaginięcie oraz podróż 0

W sieci zadebiutował nowy zwiastun ubiegłorocznego hitu Dalej jazda! Rodzina Gargulaków już w lutym zmierzy się z nową przygodą.

Wczytywanie... kadr z filmu "Dalej jazda 2"

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części „Dalej jazda” aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Dalej jazda 2 to kontynuacja kinowego hitu, który do polskich kin ściągnął ponad pół miliona widzów. Ciepła, wzruszająca i pełna humoru opowieść o miłości, przyjaźni i rodzinie, która udowadnia, że na ślub i na miłość nigdy nie jest za późno.

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka. Do najważniejszej obsady dołącza natomiast Maria Winiarska, która tworzy postać Danusi – charyzmatycznej właścicielki radiowej kawiarenki "Wesoła wdówka". Jej historia splata się w romantyczny wątek z Antonim Kryską (Wiktor Zborowski), przypominając, że drugą połówkę można odnaleźć w każdym wieku. Dodatkowego kontekstu i autentyczności tej relacji dostarcza fakt, że ekranowa para jest małżeństwem z długoletnim stażem w prawdziwym życiu.

Dalej jazda 2 trafi na kinowe ekrany już 6 lutego 2026 roku. Idealna propozycja na Walentynki?

Źrodło: Monolith Films