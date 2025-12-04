Magiczne drzewo i jego mieszkańcy w zwiastunie "The Magic Faraway Tree" 0

Popularna seria powieści dla dzieci brytyjskiej autorki Enid Blyton doczekała się filmowej ekranizacji. Już niedługo do kin wejdzie film The Magic Faraway Tree, a dziś prezentujemy Wam pierwszy zwiastun tej familijnej produkcji.

Wczytywanie... fragment plakatu

Historia śledzi losy Tima (Andrew Garfield), Polly (Claire Foy) i ich trójki dzieci – nowoczesnej rodziny zmuszonej do przeprowadzki na odległą angielską wieś. Przyzwyczajając się do nowego życia, dzieci odkrywają magiczne drzewo oraz jego niezwykłych i ekscentrycznych mieszkańców: Moonface (Nonso Anozie), Silky (Nicola Coughlan), Dame Washalot (Jessica Gunning) i Saucepot Mana (Dustin Demri-Burns). Będąc na szczycie drzewa przenoszą się do spektakularnych i fantastycznych krain, a dzięki radościom i wyzwaniom swoich przygód rodzina po raz pierwszy od lat uczy się na nowo łączyć i doceniać siebie nawzajem.

Poniżej wspomniany zwiastun:



Film, który jest brytyjskiej produkcji posiada wspaniałą gwiazdorską obsadę. Do wspomnianych już wyżej dołączają Rebecca Ferguson i Jennifer Saunders. Scenariusz napisał Simon Farnaby, a reżyserem jest Ben Gregor.

Premiera The Magic Faraway Tree zapowiedziana jest na 2026 rok. Dokładna data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons