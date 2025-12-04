Peacock zamawia serial oparty na planszówce "Cluedo" 0

Moda na adaptacje różnorakich popularnych gier czy to wideo czy planszowych nie przemija. Peacock złożył właśnie zamówienie na serial, który swą fabułę oprze o detektywistyczną planszówkę "Cluedo" od firmy Hasbro.

Decyzję tą streamer podjął prawie dwa miesiące po tym, jak Netflix zamówił reality show, który również będzie inspirowany tą klasyczną grą kryminalną. Oba projekty są częścią umowy Sony Pictures z Hasbro dotyczącą praw do filmu i telewizji do tej gry planszowej.

Gdy grupa nieznajomych zostaje zaproszona na wieczór do ekscentrycznego miliardera dochodzi do jego morderstwa. Gracze wcielający się w gości muszą odpowiedzieć na słynne pytania — kto?, gdzie? i czym? Szybko odkrywają, że nic nie jest takie, jak się wydaje, a stawka jest wyższa niż życie lub śmierć – głosi wstępny opis fabuły serialu.

Adaptację powstałą dla Peacock napisze i wyprodukuje showrunner Dana Fox, a reżyserem będzie Nicholas Stoller.

W 1985 roku gra ta została już zaadaptowana tyle, że na pełnometrażowy film, w którym gracze muszą ustalić, który z gości rezydencji zabił kogoś, którym narzędziem zbrodni i w którym pokoju. Reżyserem był Jonathan Lynn, który pracował także przy scenariuszu razem z Johnem Landisem. Mimo słabych wyników kasowych, film zdołał zdobyć publiczność, która uważa go za dzieło kultowe.

Źrodło: Deadline