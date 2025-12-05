Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Aktor znany z roli w "Mortal Kombat" miał 75 lat 0

Cary-Hiroyuki Tagawa, jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów drugiego planu lat 90. i 2000., zmarł w czwartek w Santa Barbara w wieku 75 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje po przebytym udarze.

Cary-Hiroyuki Tagawa urodził się w Japonii, ale wychował w Stanach Zjednoczonych i przez dekady kariery stworzył szereg ról, które uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy filmowej popkultury. Największą sławę przyniosło mu kultowe wcielenie czarnoksiężnika Shang Tsunga w adaptacji Mortal Kombat z 1995 roku w reżyserii Paula W.S. Andersona. Aktor wrócił do tej postaci również w sequelu z 1997 roku, a później w internetowych serialach i grach wideo.

W jego aktorskim CV znajdziemy też takie tytuły, jak Ostry poker w Małym Tokio, Licencja na zabijanie, Pearl Harbor, Planeta małp, Wspomnienia gejszy, „Tekken czy 47 roninów. Tagawa miał również imponującą karierę telewizyjną. Jedną z jego najważniejszych ról był minister handlu Nobusuke Tagomi w serialu Amazona Człowiek z Wysokiego Zamku. Pojawił się także w takich produkcjach jak Zemsta, Policjanci z Miami, Space Rangers czy Nash Bridges. Gościnnie występował w dziesiątkach popularnych serii przełomu lat 80. i 90., w tym Star Trek: Następne pokolenie, MacGyver, Słoneczny patrol, Babylon 5, Gwiezdne wrota, Strażnik Teksasu, Herosi, Hawaii Five-0 czy Agenci NCIS: Los Angeles.

Cary-Hiroyuki Tagawa to absolutna ikona lat 80. oraz 90. Z której roli zapamiętacie go najmocniej?

Źrodło: Deadline