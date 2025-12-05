Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Vin Diesel przejmuje stery nad "Rock 'Em Sock 'Em Robots" 0

Mattel Studios potwierdziło, że Vin Diesel nie tylko wystąpi w pełnometrażowej adaptacji klasycznej gry "Rock ’Em Sock ’Em Robots", ale przejmuje również funkcję scenarzysty projektu.

To znacząca zmiana wobec wcześniejszych planów, bowiem pierwotną wersję scenariusza przygotował Ryan Engle, jednak ta wersja została najwyraźniej porzucona lub trafiła do gruntownej przebudowy. Film ma opowiadać o ojcu i synu, którzy nawiązują nieoczekiwaną więź z zaawansowaną maszyną bojową. Produkcja ma też wprowadzić na ekran dwie ikony oryginalnej gry: Red Rockera i Blue Bombera.

Diesel, który od lat pozostaje związany z projektem jako producent, w oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że chce przenieść kultowy produkt swojej młodości na współczesny grunt, tworząc opowieść badającą naturę rywalizacji i odkrywającą siłę współczucia. Robbie Brenner, prezes Mattel Studios, określa Diesela mianem "twórcy z unikalnym zrozumieniem akcji, emocji i światotwórstwa", chwaląc jego odważną i głęboko filmową wizję projektu.

Za produkcję, oprócz Diesela, odpowiadają także wspomniany Robbie Brenner, Darian Greenbaum, Andrew Scannell oraz siostra aktora, Samantha Vincent.

Mattel ma już w harmonogramie premiery filmowe na 2026 rok, w tym Masters of the Universe i Matchbox.

Źrodło: Deadline