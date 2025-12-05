"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" z pierwszym plakatem i datą streamingowej premiery 0

Długo oczekiwany pełnometrażowy film ze świata Peaky Blinders, kontynuujący wątki serialowe doczekał się pierwszego plakatu oraz daty premiery. Produkcja w naszym kraju nie trafi jednak do kin.

Na terenie USA Netflix zdecydował o krótkiej kinowej premierze w wybranych kinach, która będzie mieć miejsce 6 marca 2026 roku. Polska wersja plakatu nie zawiera jednak żadnej informacji o premierze kinowej, tym samym film Peaky Blinders: Nieśmiertelny przyjdzie zobaczyć Nam tylko na własnej kanapie. Jego premiera 20 marca 2026 roku.

Twórcą Peaky Blinders: Nieśmiertelny jest Steven Knight, człowiek odpowiedzialny za sukces serialu, który opowiada o rodzinie przestępczej kierowanej przez Thomasa "Tommy’ego" Shelby’ego, granego przez Cilliana Murphy'ego. Serial trwał sześć sezonów, a jego finał został wydany w 2022 roku.

Murphy powtarza swoją rolę Tommy’ego Shelby’ego w filmie, a w obsadzie znajdują się także Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan i Stephen Graham. Scenariusz napisał Knight, a Tom Harper stanął za kamerą filmu.

Birmingham, 1940. Wśród chaosu II wojny światowej Tommy Shelby zostaje zmuszony do wygnania z własnej woli, by zmierzyć się z najbardziej destrukcyjnym rozliczeniem w karierze. Z przyszłością rodziny i kraju na szali, Tommy musi stawić czoła własnym demonom i zdecydować, czy zmierzyć się ze swoim dziedzictwem, czy spalić je doszczętnie – głosi oficjalny opis fabuły filmu.

Kraj jest w stanie wojny, a oczywiście także nasi "Peaky Blinders". To będzie wybuchowy rozdział w historii "Peaky Blinders". Bez żadnych ograniczeń. Pełne "Peaky Blinders" na wojnie dodał Knight.

