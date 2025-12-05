"Rycerz Siedmiu Królestw" - pełen akcji finalny zwiastun od HBO 0

Rycerz Siedmiu Królestw jest adaptacją noweli Martina The Hedge Knight. Sto lat przed wydarzeniami z Gry o tron dwóch nieprawdopodobnych bohaterów wędrowało po Westeros… – młody, naiwny, lecz odważny rycerz, Ser Duncan Wysoki (Peter Claffey), oraz jego drobny giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Wędrując po Westeros w epoce spokoju i niepewności, bohaterowie napotkają groźnych przeciwników, intrygi i niebezpieczne wybory, które ukształtują przyszłość całego królestwa.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znajdują się Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan z Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.

Serial ma być bardziej komediowy, łagodniejszy i bez widocznej magii, oferując doświadczenie bardziej przypominające historię osadzoną w Wielkiej Brytanii udającej Westeros.

George R. R. Martin i Ira Parker współtworzyli i byli producentami wykonawczymi serialu, w którym Parker pełni funkcję showrunnera.

Sześcioodcinkowa produkcja zadebiutuje w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku w HBO Max i na kanale HBO o godzinie 21:00. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, aż do 23 lutego.

