"Landman: Negocjator" otrzymał odnowienie na 3. sezon 0

Jeden z najpopularniejszych seriali telewizyjnych Taylora Sheridana Landman: Negocjator został przedłużony na trzeci sezon.

Landman: Negocjator, serial z Billym Bobem Thorntonem w roli głównej, wraca na trzeci sezon. Paramount+ dał serialowi zielone światło na kolejny sezon, zaledwie po premierze kilku odcinków obecnie emitowanego drugiego sezonu.

Serial odniósł ogromny sukces od premiery, a pierwszy sezon przyciągnął średnio 15,8 miliona widzów. Drugi jest obecnie emitowany i ponownie zapowiada się na wielki sukces. Jego premiera była największą premierą sezonu w historii Paramount+.

Landman: Negocjator zadebiutował w 2024 roku, a jego fabuła inspirowana jest popularnym podcastem "Boomtown". Został on stworzony przez Sheridana i Christiana Wallace'a, z których ten ostatni pełni rolę showrunnera.

Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę. Wszyscy oni chcą zbić fortunę na wydobyciu ropy.

Data premiery 3. sezonu serialu nie została jeszcze ogłoszona. Na drugi sezon czekaliśmy rok, możliwe więc, że trzeciego doczekamy się pod koniec 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons