Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Straż wiejska 3" z datą premiery. Searchlight pokazuje pierwsze zdjęcie z planu 0

Searchlight Pictures oficjalnie potwierdziło, że Super Troopers 3: Winter Soldiers trafi do kin 7 sierpnia 2026 roku.

Wczytywanie...

Reżyserem ponownie jest Jay Chandrasekhar, a projekt stanowi kontynuację kultowej już komediowej serii. Wraz z datą premiery studio udostępniło pierwsze zdjęcie prezentujące powrót znanych funkcjonariuszy, tym razem w nieco odświeżonym składzie. Na fotografii pojawia się również Andrew Dismukes, który dołącza do ekipy jako nowa twarz w trzeciej odsłonie.

Obok stałej obsady, widzowie zobaczą też takich aktorów jak Marisa Coughlan, Nat Faxon, Chace Crawford, Hannah Simone, Iqbal Theba, Sakina Jaffrey, Jon Rudnitsky oraz Lisa Gilroy. Zespół ma więc być wyraźnie większy, co sugeruje, że twórcy planują rozbudować zarówno humor, jak i skalę ekranowego chaosu.

Choć fabuła jest na razie trzymana w tajemnicy, tytuł Winter Soldiers wskazuje, że strażnicy prawa tym razem zmierzą się z wyjątkowo zimowymi okolicznościami, a biorąc pod uwagę styl grupy Broken Lizard, trudno spodziewać się, aby obyło się bez slapstickowych katastrof na śniegu.

Searchlight zapowiada, że w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne materiały promocyjne.

Źrodło: Searchlight Pictures