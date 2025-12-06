Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Letitia Wright potwierdza powrót Shuri w "Avengers: Secret Wars" 0

Letitia Wright oficjalnie potwierdziła, że ponownie wcieli się w Shuri w nadchodzącym filmie Avengers: Secret Wars.

Wczytywanie...

W rozmowie ze "Screen Rant" Letitia Wright ujawniła:

To jest mój kolejny projekt – "Secret Wars". "Doomsday" już skończyliśmy i to było świetne doświadczenie.

Choć Marvel Studios wciąż nie przedstawiło pełnej obsady Avengers: Secret Wars, słowa Wright są jednym z pierwszych twardych sygnałów dotyczących tego, kto pojawi się w najbardziej wyczekiwanym finale obecnej fazy MCU. Studio tradycyjnie utrzymuje szczegóły w tajemnicy, ale widać, że kluczowe postacie Wakandy nie znikają z radarów.

Zdjęcia do Avengers: Secret Wars mają ruszyć w przyszłym roku, co będzie wyjątkowo intensywnym okresem dla Marvela. To dlatego, że Avengers: Doomsday, czyli poprzednik i bezpośrednie wprowadzenie do Secret Wars, zakończył zdjęcia zaledwie kilka tygodni temu. Film przechodzi teraz do fazy postprodukcji, a dodatkowe dokrętki są planowane w pierwszej połowie 2026 rok.

Reżyserią zajmują się bracia Russo. Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, a Avengers: Secret Wars 17 grudnia 2027.

Źrodło: Screen Rant