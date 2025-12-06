Studiocanal i Heyday Films szykują film na podstawie "Mr. Men Little Miss" 0

Po sukcesie serii "Paddington", Studiocanal i Heyday Films łączą siły przy kolejnej adaptacji skierowanej do najmłodszych widzów. Tym razem padło na klasyczne książeczki autorstwa Rogera Hargreavesa – "Mr. Men Little Miss", czyli serię uwielbianą od ponad pięciu dekad.

Cykl, który rozpoczął się w 1971 roku, opiera się na wyjątkowo prostym, ale skutecznym pomyśle. Każdy bohater uosabia jedną cechę charakteru. Stąd w uniwersum znajdziemy m.in. Mr. Happy, Mr. Tickle, Mrs. Grumpy, Little Miss Naughty czy Miss Sunshine. Ten kolorowy zestaw emocji i osobowości sprawił, że książeczki stały się globalnym fenomenem wśród przedszkolaków i niektórych dorosłych, którzy udają, że kupują je dla dziecka.

Nadchodzący film ma rozwijać świat przedstawiony w aktualnie dostępnej na YouTube animowanej serii "Mr. Men Little Miss". Szczegóły fabuły owiane są ciszą, ale biorąc pod uwagę dorobek Heyday Films oraz ich precyzyjny instynkt przy produkcjach familijnych, projekt zapowiada się na kolejny strategiczny ruch w segmencie premium dla najmłodszych.

