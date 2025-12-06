Paramount szykuje wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery. Administracja Trumpa przeciwko Netflixowi 0

Paramount/Skydance, mimo wcześniejszych doniesień o porażce w licytacji, nie zamierza składać broni. Wręcz przeciwnie, według "New York Post" David i Larry Ellisonowie poważnie rozważają tzw. hostile bid, czyli próbę wrogiego przejęcia spółki.

Ellisonowie twierdzą, że ich gotówkowa oferta na poziomie 30 dolarów za akcję jest realnie bardziej korzystna niż propozycja Netflixa, która obecnie znajduje się w fazie wyłącznych negocjacji. W kuluarach mówi się jednak o narastającej frustracji i źródła gazety opisują duet jako "wściekły" i gotowy na pełnoskalową kontr-ofensywę, która miałaby przekonać bezpośrednio samych akcjonariuszy Warner Bros. Discovery.

Oni tam naprawdę kipią. Uważają, że proces był ustawiony ze względu na relacje na szczycie i są pewni, że akcjonariusze w końcu też będą wściekli.

twierdzi informator cytowany przez "New York Post"

Sytuacji nie uspokaja atmosfera w Waszyngtonie. Według "Wall Street Journal", najbliżsi doradcy prezydenta Trumpa mają poważne wątpliwości wobec potencjalnej akwizycji Warner Bros. przez Netflix. Departament Sprawiedliwości ma już przygotowywać wieloletnie dochodzenie antymonopolowe wobec giganta streamingowego. Nie tylko w kontekście przejęcia WBD, ale również jego dominacji na rynku VOD.

Administracja ma być niewzruszona tłumaczeniami Netflixa, który zapewnia, że ostatnie działania lobbingowe mieszczą się w granicach prawa. Tymczasem branżowe organizacje, od WGA po PGA i DGA, już publicznie wyraziły sprzeciw wobec ewentualnego połączenia, ostrzegając przed fatalnymi skutkami dla rynku kinowego.

Atmosfera robi się więc coraz bardziej polityczna i coraz mniej przewidywalna. Zarówno Republikanie, jak i Demokraci sygnalizują gotowość do zablokowania transakcji, co samo w sobie jest wydarzeniem godnym odnotowania. Z kolei sam Trump, choć publicznie milczy, według źródeł od początku wolał, aby to Ellisonowie, a nie Netflix, przejęli Warner Bros. Discovery.

