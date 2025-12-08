Alexander Skarsgård z główną rolą w gotyckim horrorze Nathalie Álvarez Mesén 0

Szwedzko-kostarykańska reżyserka Nathalie Álvarez Mesén mająca na swoim koncie nagradzany dramat Clara, obsadziła szwedzkiego aktora Alexandra Skarsgårda w głównej roli w swoim anglojęzycznym debiucie, "The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands". Projekt zapowiadany jest jako gotycki horror.

Mesén współtworzyła scenariusz filmu z uznanym islandzkim powieściopisarzem, poetą i scenarzystą Sjónem. Warto zauważyć, że Sjón wcześniej współtworzył scenariusz do filmu Roberta Eggersa Wiking, w którym Skarsgård również zagrał główną rolę.

Akcja filmu rozgrywać ma się na tle północno-zachodniego wybrzeża XIX wieku. Skarsgård gra brytyjskiego wdowca, który zatrudnia rdzenną amerykańską guwernantkę, wykształconą w chrześcijańskiej szkole misyjnej, aby uczyła jego córki. Podczas przygotowań najstarszej do aranżowanego małżeństwa, w młodej kobiecie zzaczyna budzić się nieznana, przerażająca siła.

Oprócz Skarsgårda, w obsadzie znajdują się także Darla Contois, która zagra guwernantkę, Bronte Carmichael oraz Lily La Torre, które wcielą się w córki wdowca. Obsadę uzupełniają Forrest Goodluck i Pernilla August.

Wiodąca wytwórnia artystyczna TriArt podobno będzie dystrybuować film w Szwecji. Międzynarodowy dystrybutor filmu nie został jeszcze ujawniony. Horror obecnie jest jeszcze na etapie zdjęć.

Premiera The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands planowana jest na maj 2026 roku.

Źrodło: Variety