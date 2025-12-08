Siódemka powraca po raz ostatni. Zwiastun finałowego sezonu "The Boys" ujawnia datę premiery 0

Wiosną przyszłego roku swój bieg zakończy sztandarowy serial Amazon Prime Video The Boys. To brutalna komiksowa adaptacja, którą pokochały miliony. Streamer zaprezentował pierwszy materiał wideo z nadchodzącego sezonu. Oprócz premierowych kadrów, teaser zdradza Nam także datę premiery finalnej, piątej serii.

Na CCXP 2025 w São Paulo Prime Video opublikowało pierwszy teaser do piątego sezonu The Boys, potwierdzając datę premiery na 8 kwietnia 2026 roku. Ostatni sezon rozpocznie się dwuodcinkową premierą i zakończy 20 maja 2026 roku.

Zwiastun ujawnił, że Homelander grany przez Antony'ego Starra dominuje w świecie rządzonym przez jego własne, niestabilne kaprysy. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso) i Frenchie (Tomer Capone) są przetrzymywani w "Obozie Wolności". Annie/Starlight (Erin Moriarty) prowadzi ruch oporu przeciwko Sumes, podczas gdy Kimiko (Karen Fukuhara) zaginęła.

Billy Butcher Karla Urbana powraca z planem wypuszczenia wirusa, który mógłby zniszczyć wszystkich Supes. Oficjalne streszczenie mówi: "Uruchamia się łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich w nim żyjących."

Jensen Ackles pojawia się ponownie jako Soldier Boy, teraz kriogenicznie zamrożony. Jared Padalecki dołącza do obsady w nieujawnionej roli. Sezon 5 kontynuuje wątki fabularne z drugiego sezonu spin-offa Pokolenie V. Jego akcja rozgrywa się kilka miesięcy po finale serialu.

Koniec The Boys nie oznacza jednak końca franczyzy. Ta rozwija się o animowany serial Chłopaki przedstawiają: Czyste zło oraz nadchodzące spin-offy Vought Rising i The Boys: Mexico.

Źrodło: Amazon Prime Video