Lista nominacji do 83. Złotych Globów - liderem film "Jedna bitwa po drugiej" 0
Dziś poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów. 11 stycznia 2026 roku odbędzie się 83. Gala Złotych Globów, na której rozdane zostaną nagrody przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Największym faworytem jest thriller Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej.
Jedna bitwa po drugiej otrzymała aż 9. nominacji. Tuż za nią znalazł się norweski komediodramat Wartość sentymentalna, z ośmioma nominacjami. Siedem zebrali Grzesznicy, horror Ryana Cooglera.
To podium filmowe. Jeśli chodzi zaś o seriale to na pierwszym miejscu znalazł się miniserial Netflix Dojrzewanie. Zaraz po nim jest hit HBO Biały Lotos. W jego przypadku nominacje otrzymało szereg osób występujących w produkcji, tym samym szanse na wygraną są dość duże.
Poniżej pełna lista nominowanych w poszczególnych kategoriach do Złotych Globów 2026:
NAJLEPSZY DRAMAT:
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "To był zwykły przypadek"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL:
- "Blue Moon"
- "Bugonia"
- "Wielki Marty"
- "Nie ma wyboru"
- "Nowa fala"
- "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:
- JOEL EDGERTON – "Sny o pociągach"
- OSCAR ISAAC – "Frankenstein"
- DWAYNE JOHNSON – "Smashing Machine"
- MICHAEL B. JORDAN – "Grzesznicy"
- WAGNER MOURA – "Tajny agent"
- JEREMY ALLEN WHITE – "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:
- JESSIE BUCKLEY – "Hamnet"
- JENNIFER LAWRENCE – "Zgiń kochanie"
- RENATE REINSVE – "Wartość sentymentalna"
- JULIA ROBERTS – "Po polowaniu"
- TESSA THOMPSON – "Hedda"
- EVA VICTOR – "Sorry, Baby"
NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:
- TIMOTHÉE CHALAMET – "Wielki Marty"
- GEORGE CLOONEY – "Jay Kelly"
- LEONARDO DICAPRIO – "Jedna bitwa po drugiej"
- ETHAN HAWKE – "Blue Moon"
- LEE BYUNG-HUN – "Bez wyjścia"
- JESSE PLEMONS – "Bugonia"
NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:
- ROSE BYRNE – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
- CYNTHIA ERIVO – "Wicked: Na dobre"
- KATE HUDSON – "Song Sung Blue"
- CHASE INFINITI – "Jedna bitwa po drugiej"
- AMANDA SEYFRIED – "Testament Ann Lee"
- EMMA STONE – "Bugonia"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE:
- BENICIO DEL TORO – "Jedna bitwa po drugiej"
- JACOB ELORDI - "Frankenstein"
- PAUL MESCAL - "Hamnet"
- SEAN PENN - "Jedna bitwa po drugiej"
- ADAM SANDLER - "Jay Kelly"
- STELLAN SKARSGARD – "Wartość sentymentalna"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE:
- ELLE FANNING – "Wartość sentymentalna"
- ARIANA GRANDE – "Wicked: Na dobre"
- INGA IBSDOTTER LILLEAAS – "Wartość sentymentalna"
- AMY MADIGAN – "Zniknięcia"
- TEYANA TAYLOR – "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY REŻYSER:
- PAUL THOMAS ANDERSON – "Jedna bitwa po drugiej"
- RYAN COOGLER – "Grzesznicy"
- GUILLERMO DEL TORO – "Frankenstein"
- JAFAR PANAHI – "To był zwykły przypadek"
- JOACHIM TRIER – "Wartość sentymentalna"
- CHLOE ZHAO – "Hamnet"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY:
- PAUL THOMAS ANDERSON – "Jedna bitwa po drugiej"
- RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE – "Wielki Marty"
- RYAN COOGLER – "Grzesznicy"
- JAFAR PANAHI – "To był zwykły przypadek"
- ESKIL VOGT & JOACHIM TIRER – "Wartość sentymentalna"
- CHLOE ZHAO, MAGGIE O'FARRELL – "Hamnet"
NAJLEPSZA MUZYKA:
- ALEXANDRE DESPLAT – "Frankenstein"
- LUDWIG GÖRANSSON – "Grzesznicy"
- JONNY GREENWOOD – "Jedna bitwa po drugiej"
- KANGDING RAY – ""movie-link" data-id="1257048" href="https://fdb.pl/film/1257048-sirat">Sirat"
- MAX RICHTER – "Hamnet"
- HANS ZIMMER – "F1: Film"
NAJLEPSZA PIOSENKA:
- "Dream As One" – "Avatar: Ogień i popiół"
- "Golden" – "K-popowe łowczynie demonów"
- "I Lie to You" – "Grzesznicy"
- "No Place Like Home" – "Wicked: Na dobre"
- "The Girl in the Bubble" – "Wicked: Na dobre"
- "Train Dreams" – "Sny o pociągach"
NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY:
- "To był zwykły przypadek"
- "Bez wyjścia"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Sirat"
- "Głos Hind Rajab"
NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mała Amelia"
- "Zootopia 2"
NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE’OWE OSIĄGNIĘCIE:
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1: Film"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
- "Grzesznicy"
- "Zniknięcia"
- "Wicked: Na dobre"
- "Zwierzogród 2"
NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:
- "Dyplomatka"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- ""movie-link" data-id="970647" href="https://fdb.pl/film/970647-rozdzielenie">Rozdzielenie"
- "Kulawe konie"
- "Biały Lotos"
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:
- STERLING K. BROWN - "Paradise"
- DIEGO LUNA - "Gwiezdne wojny. Andor"
- GARY OLDMAN - "Kulawe konie"
- MARK RUFFALO - "Grupa zadaniowa"
- ADAM SCOTT - "Rozdzielenie"
- NOAH WYLE – "The Pitt"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:
- KATHY BATES – "Matlock"
- BRITT LOWER – "Rozdzielenie"
- HELEN MIRREN – "Strefa gangsterów"
- BELLA RAMSEY – "The Last of Us"
- KERI RUSSELL – "Dyplomatka"
- RHEA SEEHORN – "Jedyna"
NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA:
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:
- ADAM BRODY – "Nikt tego nie chce"
- STEVE MARTIN – "Zbrodnie po sąsiedzku"
- GLEN POWELL – "Chad Powers"
- SETH ROGEN – "Studio"
- MARTIN SHORT – "Zbrodnie po sąsiedzku"
- JEREMY ALLEN WHITE – "The Bear"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:
- KRISTEN BELL – "Nikt tego nie chce"
- AYO EDEBIRI – "The Bear"
- SELENA GOMEZ – "Zbrodnie po sąsiedzku"
- NATASHA LYONNE – "Poker Face"
- JENNA ORTEGA – "Wednesday"
- JEAN SMART – "Komediantki"
NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY:
- "Dojrzewanie"
- "To jej wina"
- "Bestia we mnie"
- "Czarne lustro"
- "Kwestia seksu i śmierci"
- "Ta dziewczyna"
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:
- JACOB ELORDI – "Ścieżki na daleką północ"
- PAUL GIAMATTI – "Czarne lustro"
- STEPHEN GRAHAM – "Dojrzewanie"
- CHARLIE HUNNAM – "Potwory"
- JUDE LAW – "Black Rabbit"
- MATTHEW RHYS – "Bestia we mnie"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:
- CLAIRE DANES – "Bestia we mnie"
- RASHIDA JONES – "Czarne lustro"
- AMANDA SEYFRIED – "Rzeka odchodzących dusz"
- SARAH SNOOK – "To jej wina"
- MICHELLE WILLIAMS – "Kwestia seksu i śmierci"
- ROBIN WRIGHT – "Ta dziewczyna"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI:
- OWEN COOPER - "Dojrzewanie"
- BILLY CRUDUP - "The Morning Show"
- WALTON GOGGINS – "Biały Lotos"
- JASON ISAACS - "Biały Lotos"
- TRAMELL TILLMAN – "Rozdzielenie"
- ASHLEY WALTERS – "Dojrzewanie"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI:
- CARRIE COON – "Biały Lotos"
- ERIN DOHERTY – "Dojrzewanie"
- HANNAH EINBINDER – "Komediantki"
- CATHERINE O’HARA – "Studio"
- PARKER POSEY – "Biały Lotos"
- AIMEE LOU WOOD – "Biały Lotos"
NAJLEPSZY STAND-UP:
- "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
- "Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"
- "Kevin Hart: Acting My Age"
- "Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"
- "Ricky Gervais: Mortality"
- "Sarah Silverman: PostMortem"
NAJLEPSZY PODCAST:
- "Armchair Expert With Dax Shepard"
- "Call Her Daddy"
- "Good Hang With Amy Poehler"
- "SmartLess"
- "The Mel Robbins Podcast"
- "Up First"
Kogo widzicie na podium wśród filmów i seriali?
Źrodło: Variety
Skoro Grzesznicy mają 7 nominacji to musiał być to co najwyżej bardzo przeciętny rok dla kina.