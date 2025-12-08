Lista nominacji do 83. Złotych Globów - liderem film "Jedna bitwa po drugiej" 0

Dziś poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów. 11 stycznia 2026 roku odbędzie się 83. Gala Złotych Globów, na której rozdane zostaną nagrody przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Największym faworytem jest thriller Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej.

Jedna bitwa po drugiej otrzymała aż 9. nominacji. Tuż za nią znalazł się norweski komediodramat Wartość sentymentalna, z ośmioma nominacjami. Siedem zebrali Grzesznicy, horror Ryana Cooglera.

To podium filmowe. Jeśli chodzi zaś o seriale to na pierwszym miejscu znalazł się miniserial Netflix Dojrzewanie. Zaraz po nim jest hit HBO Biały Lotos. W jego przypadku nominacje otrzymało szereg osób występujących w produkcji, tym samym szanse na wygraną są dość duże.

Poniżej pełna lista nominowanych w poszczególnych kategoriach do Złotych Globów 2026:

NAJLEPSZY DRAMAT:

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL:

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE:

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE:

NAJLEPSZY REŻYSER:

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY:

NAJLEPSZA MUZYKA:

NAJLEPSZA PIOSENKA:

"Dream As One" – "Avatar: Ogień i popiół"

"Golden" – "K-popowe łowczynie demonów"

"I Lie to You" – "Grzesznicy"

"No Place Like Home" – "Wicked: Na dobre"

"The Girl in the Bubble" – "Wicked: Na dobre"

"Train Dreams" – "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY:

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE’OWE OSIĄGNIĘCIE:

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1: Film"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

"Grzesznicy"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

"Zwierzogród 2"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA:

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY:

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI:

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI:

NAJLEPSZY STAND-UP:

"Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"

"Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"

"Kevin Hart: Acting My Age"

"Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"

"Ricky Gervais: Mortality"

"Sarah Silverman: PostMortem"

NAJLEPSZY PODCAST:

"Armchair Expert With Dax Shepard"

"Call Her Daddy"

"Good Hang With Amy Poehler"

"SmartLess"

"The Mel Robbins Podcast"

"Up First"

Kogo widzicie na podium wśród filmów i seriali?

Źrodło: Variety