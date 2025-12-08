"Paradise" - Hulu prezentuje zwiastun 2. sezonu 0

Hulu opublikowało zwiastun drugiego sezonu swojego uznanego serialu science fiction Paradise z Sterlingiem K. Brownem w głównej roli. Materiał zdradza także datę premiery nowych epizodów.

Paradise powróci tej zimy. Premiera serialu 23 lutego 2026 roku, co oznacza, że nowe odcinki pojawią się niecały rok po finale pierwszego sezonu, który to miał miejsce 4 marca tego roku.

Akcja serialu rozgrywa się w podziemnym bunkrze wielkości miasta w Kolorado, trzy lata po apokalipsie. Bunkier ten zamieszkuje spokojna społeczność składająca się z najbardziej wpływowych osób na świecie. Ten spokój jednak szybko pryska, gdy dochodzi do szokującego mordertwa – ginie prezydent USA. Rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo, za które w dużej mierze odpowiada agent Secret Service Xavier Collins (w tej roli Brown).

Drugi sezon zaczyna się zaraz po pierwszym, gdy Xavier szuka swojej żony Teri na świecie i dowiaduje się, jak ludzie przetrwali trzy lata od zagłady. Zawiera nowe sojusze i napotyka poważne zagrożenia. W Paradise zaś społeczność się rozpada, gdy bunkier radzi sobie z konsekwencjami pierwszego sezonu, a nowe sekrety dotyczące pochodzenia miasta zostają ujawnione.

W serialu występują także Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV oraz James Marsden.

Źrodło: Hulu, Dark Horizons