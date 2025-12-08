Simu Liu ze zhakowanym mózgiem w zwiastunie "The Copenhagen Test" 0

Peacock prezentuje zwiastun serialu "The Copenhagen Test", thrillera szpiegowskiego za produkcję którego odpowiada sam James Wan, reżyser Obecności i Aquamana. Projekt wokół którego jest dość cicho ma szanse naprawdę zaskoczyć. Fani szpiegowskich produkcji połączonych z sci fi powinni mieć go na uwadze.

Simu Liu, kadr z serialu "The Copenhagen Test"

The Copenhagen Test opowie o chińsko-amerykańskim analityku wywiadu Alexandrie Hale’ie, który zmaga się z dość nietypowym zdarzeniem. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że jego mózg został zhakowany, dając sprawcom dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Uwięziony między tajemniczą agencją dla której pracuje a nieznanymi hakerami, musi pilnować swojego zachowania 24 godziny na dobę, by odnaleźć i ujawnić sprawców ataku na jego świadomość, oczyścić swoje imię w agencji i jednocześnie nie dać sprawcom poznać po sobie, że wie o swojej sytuacji.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównej roli Simu Liu, gwiazda filmu Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni. W The Copenhagen Test występują także Melissa Barrera, Sinclair Daniel, Brian d'Arcy James, Mark O'Brien oraz Kathleen Chalfant. Serial jest napisany i produkowany wykonawczo przez showrunnerów Thomasa Brandona i Jennifer Yale. Oprócz prowadzenia obsady, Liu jest także producentem wykonawczym wraz z Wanem, Michaelem Clearem i Robem Hackettem przy Atomic Monster.

Premiera serialu zaplanowana jest na 27 grudnia. Na jego pierwszy sezon składa się osiem epizodów.

Źrodło: ComingSoon