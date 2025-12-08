"Iron Lung" - ekstremalnie krwawa adaptacja gry Davida Szymanskiego z zwiastunem i szczegółami premiery 0

W sieci zadebiutował pierwszy materiał wideo promujący krwawy horror Iron Lung. Obraz ten jest niezależną adaptacją Marka Fischbacha, który sam go sfinansował.

Fischbach na swój warsztat wziął również niezależną grę komputerową z 2022 roku stworzoną przez Davida Szymanskiego, która w kręgach graczy interesujących się horrorem i survival horrorem została uznaną za jedną z lepszych.

Gracz kontroluje bezimiennego skazańca, który eksploruje ocean wypełniony krwią na opustoszałym księżycu w małej, zardzewiałej łodzi podwodnej o nazwie Iron Lung. Akcja rozgrywa się po wydarzeniu zwanym „Cichym Pochwyceniem”. Spowodowało ono zniknięcie wszystkich gwiazd i nadających się do zamieszkania planet we wszechświecie. Przeżyli tylko Ci znajdujący się na statkach bądź stacjach kosmicznych. W celu odnalezienia zasobów niezbędnych do przetrwania na niemożliwą misję wysyłani są skazańcy mający eksplorować wypełniony ludzką krwią ocean, w zaspawanej, miniaturowej kapsule.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jak obiecuje reżyser Iron Lung pobije światowy rekord w ilości krwi w filmie. Fischbach współpracuje z niezależnymi kinami w całych Stanach Zjednoczonych, aby Iron Lung wszedł do kin od 30 stycznia 2026 roku. Plan zakłada trafienie co najmniej do 50-100 niezależnych kin. W polskich kinach obrazu tego raczej się nie doczekamy. Jest jednak szansa, że film trafi na VOD.

W filmie występują Fischbach, Sean McLoughlin, Elle LaMont, Caroline Kaplan, Troy Baker i Elsie Lovelock.

Źrodło: Bloody Disgusting