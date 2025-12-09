Hazard, konie i gangsterka lat 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska" 0

Next Film prezentuje pełny zwiastun dramatu Wielka Warszawska w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka. Produkcja przenosi widzów do pierwszych lat transformacji ustrojowej, kiedy rodziły się nowe fortuny, a świat wyścigów konnych stawał się areną rywalizacji, ambicji i nie zawsze czystych zagrywek.

Zwiastun odsłania atmosferę tamtego czasu i bohaterów uwikłanych w bezwzględny układ zależności.

Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

To porywająca historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych.

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk. W filmie w głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek, na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika, Pawła Koślika oraz Mary Pawłowską, dla której jest to debiut na dużym ekranie.

Wielka Warszawska wejdzie na kinowe ekrany już 23 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Next Film