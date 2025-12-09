"Rooster" – nowy serial komediowy HBO ze Stevem Carellem. Premiera w marcu 0

Już w marcu na platformie HBO Max zadebiutuje nowa produkcja komediowa ze Stevem Carellem w roli głównej. Poznajcie pierwsze informacje na temat "Rooster".

Wczytywanie... kadr z serialu "Rooster"

Akcja serialu Rooster rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive). Większe fabularne szczegóły produkcji nie są na razie znane. Na serial składa się 10 odcinków. Premiera w marcu 2026 roku, dokładna data zostanie dopiero podana.

Wśród obsady oprócz Steve’a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dunstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Rooster został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence oraz Matt Tarses są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu. W grupie producentów wykonawczych znaleźli się także: Jeff Ingold, Liza Katzer z ramienia Doozer oraz Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen oraz Anthony King.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl