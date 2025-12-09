Chris Pratt udowadnia swoją niewinność przed AI w zwiastunie "90 minut do wolności" 0

Gwiazda Strażników Galaktyki – Chris Pratt musi udowodnić swoją niewinność Nim minie wyznaczony przez sztuczną inteligencję czas. Tylko hity prezentują nowy zwiastun filmu sci fi 90 minut do wolności.

Wczytywanie... kadr z filmu "90 minut do wolności"

Rozgrywający się w niedalekiej przyszłości, 90 minut do wolności to historia detektywa (w tej roli Chris Pratt), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo własnej żony. Ma 90 minut, aby udowodnić swoją niewinność zaawansowanej sztucznej inteligencji, zanim ta zadecyduje o jego losie, a najprawdopodobniej skaże go na śmierć.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie występują także: Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Rafi Gavron i Jeff Pierre. Reżyserem filmu jest Timur Bekmambetov, a producentem Charles Roven, zdobywca Oscara za Oppenheimera. Bekmambetov pracował na podstawie scenariusza napisanego przez Marco van Belle. To najnowsza współpraca między Prattem a reżyserem po wcześniejszej przy thrillerze akcji Wanted – Ścigani z 2008 roku.

90 minut do wolności trafi do polskich kin już 23 stycznia 2026 roku.

Pratt ostatnio pojawił się w najnowszym filmie The Russo Brothers na Netflixie – The Electric State, oraz w spin-offie Prime Video Lista Śmierci: Mroczny wilk. Ponownie powróci jako głos Mario w długo wyczekiwanym animowanym sequelu Super Mario Galaxy Film, którego premiera odbędzie się 3 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity