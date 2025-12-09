"Samotnik" z polskim zwiastunem - Jason Statham ratuje nastolatkę przed mordercami 0

Jason Statham to bezdyskusyjnie ikona kina akcji, a filmy z jego udziałem od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kinowej publiczności i fanów adrenaliny. Już w Walentynki aktor powróci na wielki ekran w thrillerze Samotnik w reżyserii Rica Romana Waugha. Zobaczcie jak widowiskowo prezentuje się polski zwiastun.

kadr z filmu "Samotnik"

W Samotniku Jason Statham wciela się w Masona, byłego agenta sił specjalnych, który porzucił dawne życie po odkryciu brutalnej prawdy o swojej misji. Od lat ukrywa się na odległej szkockiej wyspie, z dala od politycznych rozgrywek i brudnych tajemnic. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę (w tej roli Bodhi Rae Breathnach), znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.

Mason nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość. Na nowo trafia na celownik tajnych służb, które kiedyś zrobiły z niego maszynę do zabijania. Teraz wrócili po to, by z nim wreszcie skończyć.

Obsadę uzupełniają Bill Nighy, Naomi Ackie i Bodhi Rae Breathnach. Samotnik w polskich kinach od 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films