Wielki powrót "Rancza"! TVP zamawia kolejne odcinki 0

Długo czekaliśmy na tą informację w wersji oficjalnej. Powstanie 6 premierowych odcinków Rancza, kultowego polskiego serialu, który nawet po 20-latach od emisji nadal pozostaje jednym z ulubionych wśród polskich widzów.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ranczo"

O kolejnych odcinkach Rancza słychać było od paru lat. Dotychczasowe informacje były jednak jedynie plotkami. Dopiero dziś mamy oficjalne potwierdzenie oraz reakcje aktorów, którzy cieszą się na powrót do swoich postaci sprzed lat.

Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie 6 premierowych odcinków "Rancza". Szczegóły wkrótce napisał w mediach społecznościowych dyrektor generalny spółki Telewizji Polskiej Tomasz Sygut.

Ranczo przez lata utrzymywało status jednego z najchętniej oglądanych seriali TVP. Jego pierwszy odcinek wyemitowano 5 marca 2006 roku, a ostatni 27 listopada 2016 roku.

Punktem wyjścia fabuły Rancza jest historia Amerykanki polskiego pochodzenia Lucy Wilskiej (Ilona Ostrowska), która przyjeżdża do niewielkich Wilkowyj, by odziedziczyć stary dworek po babci i stopniowo wplątuje się w życie lokalnej społeczności. Ważnym wątkiem jest rywalizacja wójta z proboszczem (w obu tych rolach Cezary Żak). W tle toczy się opowieść o zmianach społecznych oraz zderzeniu tradycji z nowoczesnością.

Aktorzy, którzy stworzyli kultowe kreacje bohaterów Rancza, pozytywnie zareagowali na powrót serialu. Cezary Żak, który wcielił się w role braci bliźniaków: księdza Piotra Kozioła i wójta Pawła Kozioła, poinformował o powrocie kultowej produkcji w swoich mediach społecznościowych.

O powrocie Rancza poinformowała również Katarzyna Żak, która zagrała serialową Kazimierę Solejukową.

Artur Barciś, który w Ranczu gra Arkadiusza Czerepacha – sekretarza gminy, a w późniejszych odcinkach premiera również umieścił w swoich mediach społecznościowych informację o tym, że jest podekscytowany wznowieniem serialu. Podobnie jak Piotr Pręgowski, który wcielił się w rolę niezapomnianego Patryka Pietrka.

A Wy Drodzy widzowie co na to?

Źrodło: TVP Info