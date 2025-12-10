"Awatar: Ostatni władca wiatru" - pierwsza zapowiedź 2. sezonu 0

Witajcie w Królestwie Ziemi. Netflix prezentuje pierwszy materiał wideo promujący drugi sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. To aktorski remake animowanego serialu stworzonego przez Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzko dla Nickelodeon.

Wczytywanie... fragment plakatu

W serialu od showrunnera Alberta Kima występują powracający Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara, Ian Ousley jako Sokka, Dallas Liu jako książę Zuko oraz Paul Sun-Hyung Lee jako wujek Iroh.

Zwiastun daje Nam pierwsze spojrzenie na Toph graną przez Miyę Cech. Toph jest ziemnowładczynią, która urodziła się niewidoma i dlatego używa sejsmicznych wibracji, by wyczuwać otoczenie. Jej przybycie spowoduje, że Gaang, drużyna Aanga będzie niemal kompletna.

Inni nowi członkowie obsady dołączający do drugiego sezonu serialu to Terry Chen jako Jeong Jeong, Dolly De Leon jako Lo i Li, Lily Gan jako Ursa, Madison Hu jako Wei, Dichen Lachman jako Yangchen, Chin Han jako Long Fen, Hot Xuande jako profesor Zei, Justin Chien jako król Kuei, Amanda Zhou jako Joo Dee, Crystal Yu jako Lady Beefing, Kelemete Misipeka jako The Boulder, Lourdes Faberes jako generał Sung oraz Rekha Sharma jako Amita.

Drugi sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutuje na Netflix w 2026 roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana. Serial został przedłużony już na trzeci sezon mający być finałowym.

Źrodło: Netflix