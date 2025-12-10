Zendaya i Robert Pattinson w zwiastunie komedii "The Drama" 0

A24 udostępniło oficjalny zwiastun filmu The Drama, długo wyczekiwanej komedii romantycznej z zdobywczynią Emmy Zendayą oraz gwiazdą Batmana, Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Film ma trafić do kin wiosna 2026 roku konkurując bezpośrednio z Super Mario Galaxy Film.

Jak głosi oficjalny opis filmu: Para staje w obliczu kryzysu w dniach poprzedzających ślub, gdy niespodziewane odkrycia niweczą to, co jedno z nich myślało, że wie o drugim.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Projekt został napisany i wyreżyserowany przez Kristoffera Borgliego. Reżyser jest najbardziej znany ze swojej pracy przy docenionym Dream Scenario z 2023 roku z Nicolasem Cage'em. W obsadzie oprócz Pattinsona i Zendayi znajdują się także Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates, Michael Abbott Jr., Sydney Lemmon, YaYa Gosseli i Peyton Jackson.

Występ w The Drama jest dla tego duetu jednym z trzech wspólnych. W przyszłym roku Zendaya i Pattinson pojawią się także w Odysei Nolana i części trzeciej Diuny, finału trylogii Denisa Villeneuve'a.

The Drama trafi do kin 3 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: A24, Comingsoon